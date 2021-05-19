إقتصاد

هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأربعاء

Lebanon 24
19-05-2021 | 09:30
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يتم التداول صباح اليوم الأربعاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين "12700 - 12750" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهي نفسها تسعيرة الإقفال مساء الأمس، وفق ما أفاد موقع "ياصور". 
المصدر: ياصور
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