"البيتكوين" تواصل هبوطها... إليكم كم فقدت من قيمتها

تراجعت عملة البيتكوين بنسبة 30٪ يوم الأربعاء بعد أن حذرت الصين من أنها قد تتخذ إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة.

وكانت عملة "البيتكوين" هبطت صباح الأربعاء، بأكثر من 13% وجرى تداول هذه العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم دون مستوى 40 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 8 شباط الماضي.وحظرت الصين المؤسسات المالية وشركات الدفع من تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملات الرقمية، وحذرت المستثمرين من المضاربة في تداول هذه العملات.وفي 14 نيسان الماضي، سجلت عملة "البيتكوين" أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت مستوى 64854 دولار، ويعني ذلك أن العملة الرقمية فقدت نحو 25 ألف دولار (حوالي 38%) من قيمتها منذ ذلك التاريخ.