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إقتصاد
خبر مؤسف لحاملي عملة "البيتكوين".. إليكم كم فقدت من قيمتها
Lebanon 24
19-05-2021
|
11:31
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هبطت عملة "البيتكوين" اليوم الأربعاء، بأكثر من 13% وجرى تداول هذه العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم دون مستوى 40 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 8 شباط الماضي.
وانخفضت عملة "البيتكوين" بنسبة 13.4% إلى 39748.25 دولار، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك".
وجاء الهبوط بعد تقرير من البنك المركزي الصيني بأنه لا يمكن استخدام العملات الرقمية للدفع، حسبما نقلته وكالة "فرانس برس".
وحظرت الصين المؤسسات المالية وشركات الدفع من تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملات الرقمية، وحذرت المستثمرين من المضاربة في تداول هذه العملات.
وفي 14 نيسان الماضي، سجلت عملة "البيتكوين" أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت مستوى 64854 دولار، ويعني ذلك أن العملة الرقمية فقدت نحو 25 ألف دولار (حوالي 38%) من قيمتها منذ ذلك التاريخ.
المصدر:
وكالات
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