في دبي الدفع بالـ "دوج كوين"... اليكم التفاصيل

أعلنت شركة "سمانا" للتطوير العقاري، أنَّها بدأت قبول التعامل بعملة "دوج كوين" المشفَّرة كإحدى خيارات الدفع لمشروعها السكني القادم في قرية جميرا الدائرية بدبي.وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم الأربعاء، فإنَّه بالنسبة لإجراء المدفوعات من خلال عملة "دوج كوين"، ستستخدم شركة "سمانا" للتطوير العقاري منصة "بينانس" لتداول العملات المشفَّرة، ومقرّها في جزر كايمان.ويبلغ حجم التداول في منصة "بينانس" لتداول العملات المشفَّرة العالمية، ملياري دولار يومياً، وتجري معاملات يبلغ عددها 1.4 مليون معاملة في الثانية.وقالت "سمانا" للتطوير العقاري، إنَّ خطوة قبول التعامل بــ"دوج كوين"، تتماشى مع استراتيجيتها المتمثِّلة في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، والانفتاح، وتحفيز دخول المستثمرين الدوليين الجدد إلى دبي.ويعدُّ استخدام العملة المشفَّرة في المعاملات العقارية أحدث مبادرة تعمل على جذب المستثمرين الدوليين إلى قطاع العقارات في إمارة دبي.وارتفعت قيمة "دوج كوين" بأكثر من 26000٪ منذ بداية العام الحالي، وبلغت قيمتها السوقية أكثر من 64 مليار دولار، وفقاً لكوين ماركت كاب، كما تحظى هذه العملة بمجتمع كبير على "رديت Reddit"، ومتابعة على موقع التواصل "تويتر" "Twitter".عملة "دوج كوين" للمشروعات الجديدةشركة "سمانا" للتطوير العقاري أشارت إلى أنَّه من باب تشجيع المشترين، ستقدِّم الشركة خصماً بنسبة 5٪ للمستثمرين الذين سيستخدمون عملة "دوج كوين" في مشروع "سمانا" القادم الذي سيُجرى إطلاقه في يونيو أو يوليو 2021.من جانبه، قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة "سمانا" للتطوير العقاري: "لقد غيَّرت التكنولوجيا الرقمية، والتحول السريع في العمل جراء كوفيد – 19 العالم أجمع، ولكن تظل "سمانا" للتطوير العقاري متحلّية باليقظة من التغييرات والتكيف معها دون أي تباطؤ. تساعد مبادرتنا المبتكرة في سوق العقارات بإمارة دبي على دفع عجلة النمو، وخلق قيمة أفضل للمستثمرين".وأضاف فاروق: "التمويل اللامركزي والدفع الرقمي، هما شكلان من أشكال التمويل، وأنظمة الدفع الجديدة التي لا تعتمد على الوسطاء، شركات الوساطة التقليدية أو شركات الصرافة أو البنوك، إذ تُجرى هذه المدفوعات باستخدام العقود الذكية لمشتري العقارات، وهي اتفاقيات آلية تستخدم تقنية سلسلة الكتل أو "بلوك تشين" عبر الإنترنت."وتمتلك شركة "سمانا" للتطوير العقاري ثلاثة مشاريع قيد التنفيذ، وهم: "سمانا"،و "جولف أفينيو"، و"سمانا هيلز"، و"سمانا جرينز"، مع وجود خطط لإطلاق ثلاثة مشاريع جديدة في عام 2021.