إقتصاد

الأمريكيون يعودون للتسوق والإنفاق

Lebanon 24
19-05-2021 | 18:00
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يشتري المتسوقون الأمريكيون الحقائب والملابس ومبيضات الأسنان، في إشارة إلى أنهم مستعدون لترك الإغلاقات وراء ظهورهم مع تسارع توزيع اللقاحات.

وتعلن أكبر شركات البيع بالتجزئة الأمريكية عن مبيعات قوية لمنتجات عانت في عصر الوباء الذي اتسم بتغطية الوجه والمكالمات عبر تطبيق "زووم".

عودة الاستهلاك
ورغم أن وباء كوفيد-19 لم ينته تماماً، بدأ الكثير من الأشخاص عبر الولايات المتحدة يفكرون مجدداً بالسهر في الخارج والذهاب في عطلات عائلية.

وقال جيف غينيت، المدير التنفيذي لـشركة متاجر "ماسيز" (Macy’s Inc)، في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين اليوم الثلاثاء: "بعد عام من تقلص النشاط، يستعد المستهلكون للخروج والتواصل مجدداً مع العائلة والأصدقاء.. وهم مستعدون للإنفاق".

كما أنهم يخططون للسفر، إذ قالت "ماسيز" إن مبيعات حقائب السفر كانت من أقوى البنود مبيعاً خلال الربع الماضي، وهي أنباء جيدة للمراكز السياحية التي تكافح حول الولايات المتحدة، وحُرمت من المسافرين سواء المحليين أو العالميين منذ أوائل 2020.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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