إقتصاد

سوق البلد في أسواق بيروت

Lebanon 24
19-05-2021 | 12:47
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بمبادرة من جمعية "أرضنا" وبدعم من أسواق بيروت وبالتعاون مع شركة سوليدير، تستضيف الأسواق محطة أسبوعية دائمة تحت عنوان "سوق البلد" وذلك كل يوم سبت من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثانية بعد الظهر إبتداءً من 22 أيار 2021.

تهدف هذه المبادرة الى إحياء مظاهر السوق البيروتية وإستعادة أجواء سوق البلد التاريخي، وتقديم صيغة جديدة لفكرة الأسواق المفتوحة بحيث ستجتمع ولأول مرة، في سوق مماثلة، منتجات زراعية وحرفية ومأكولات متنوعة بالإضافة الى مجموعة من النشاطات العديدة وواحة من الأزهار والشتول.

ستضم السوق منتجات من مختلف المناطق اللبنانية لمنتجين وحرفيين لبنانيين ينتسبون الى جمعيات خيرية معروفة، وذلك بهدف تسليط الضوء على أعمالهم المميزة ومنحهم فرصة لعرض منتجاتهم في قلب العاصمة النابض بالحياة، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. كما ستخصص السوق فسحة ترفيهية خاصة بالأولاد بحيث ستقام نشاطات عديدة لخلق جو من التسلية والمرح.

ستشكل "سوق البلد" فسحة عامة تتناغم مع طابع أسواق بيروت وشوارعها المفتوحة، ومناسبة مميزة للتلاقي في مكان مفتوح مخصص للمشاة مع خلق مساحات للتفاعل المدني في وسط بيروت.

 
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