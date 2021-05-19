بتكوين تنزل لأقل من 40 ألف دولار.. وإثريوم تهبط بشكل كبير

واصلت أقوى العملات المشفرة، بتكوين، الأربعاء، النزول في موجة تقلب مستمرة منذ أسبوع، لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار.وفاقمت أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين مخاوف سابقة أثارتها تغريدات من الملياردرير الأميركي إيلون ماسك.وتراجعت بتكوين، نحو 9 بالمئة لما يصل إلى 38 ألفًا و 940.04 دولار، لتكون أيضًا دون متوسط تحركاتها في 200 يوم.وباتت بتكوين الآن منخفضة 40 في المئة عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفًا و895.22 دولار، والذي بلغته في 14 أبريل الماضي.وفي سياق متصل هبطت "إثريوم"، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، نحو 15 في المئة إلى 2875.36 دولار.