تعرّف إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 12800 و12900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 12700 و12775 ليرة لبنانية للدولار الواحد.