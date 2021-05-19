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إقتصاد
تعرّف إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
Lebanon 24
19-05-2021
|
13:15
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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 12800 و12900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 12700 و12775 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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