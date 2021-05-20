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إقتصاد
أُحجية دعم المحروقات.. لا رفع ولا ترشيد!
Lebanon 24
20-05-2021
|
05:30
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كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن": أكّد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس لـ"نداء الوطن" أن "الدعم على المحروقات لن يرشّد ولن يرفع"، في حين أن وزارة الطاقة كانت قد عرضت اسعار المبيع فيما لو تمّ ترشيد الدعم، والأجواء كانت تصبّ في خفض نسبة الدعم لكن مسلسل الشجارات والتدافع، والمفاجآت السياسية السلبية، تغبّش الصورة وتبدّل المعطيات.
وأعدّ البركس مشروعاً حول كيفية التعاطي في المرحلة الصعبة مع الأزمات المتلاحقة التي تنشأ حول مبيع المحروقات، وتأمين البنزين الى اهالي كل منطقة من خلال المحطات المنتشرة فيها والحدّ من عمليات بيعها في السوق السوداء وعلى اطراف الطرقات بالغالونات.
ومن المتوقّع أن يطرح المشروع على وزير الطاقة في الساعات المقبلة، بعد أن التقى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا أمس، طلباً للتغطية الأمنية لضمان سلامة أصحاب المحطات وتعزيز الدوريات التي يقوم بها جهاز أمن الدولة لمكافحة التهريب.
وتدور فكرة البراكس، والتي ستخضع حتماً للتعديل كما أوضح، حول ضبط الكميات الموزعة في السوق في محاولة للحدّ من التهريب الذي يحصل ووقف تعبئة الغالونات وغيرها. كل ذلك ليس سوى محاولات "تسكيجية" آنية لوضع إقتصادي ومالي متأزم في ظل خروقات سياسية وتعنّت في تشكيل حكومة إنقاذية منتجة.
المصدر: نداء الوطن
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