تتراوح بين 80 و200 الف ليرة للكيلو: اللحوم المدعومة تغزو السوق.. بسعر غير مدعوم

كتبت رنى سعرتي في "الجمهورية": لن تبقى السلع مفقودة من السوق، بل انّ مصيرها سيكون مصير اللحوم والمنتجات الحيوانية التي فُقدت الاسبوع الماضي، إثر توقف مصرف لبنان عن قبول طلبات استيراد جديدة، وعادت للظهور هذا الاسبوع في الاسواق وبكميات كبيرة، بعد ان تأكّد التجار انّ الدعم قد رُفع عنها، ولو بشكل غير رسمي.
من جهته، اوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ»الجمهورية»، انّ آلية الدعم الجديدة أصبحت معقّدة للغاية وأصعب من القديمة، مما دفع بعض التجار الى الإحجام عن تقديم طلبات جديدة للاستيراد المدعوم، لافتاً الى انّ أي ملف أصبح يستوجب الحصول على 4 موافقات، 3 منها من مصرف لبنان، ضمنها موافقة مسبقة، وواحدة من وزارة الاقتصاد. وقال انّ مصرف لبنان ما زال يستقبل الملفات، إلّا انّه منذ أسبوع ولغاية اليوم لم يمنح موافقة واحدة لأي ملف «علماً انّ ذلك لا يعني انّه لن يمنح موافقته لاحقاً».
واعتبر بحصلي، انّ المخاطر التي يتحمّلها التجار لدى الاستيراد وفقاً لآلية الدعم بسبب عدم ضمانة تسديد كلفة مستورداتهم من قِبل مصرف لبنان لاحقاً، تدفعهم الى عدم المخاطرة بذلك، خصوصاً انّ مصرف لبنان يطالب بتوقيع تعهّد بالاستيراد المدعوم على مسؤولية التاجر، «إلّا انّه رغم ذلك ما زال هناك عدد من التجار المستمرين في تقديم الطلبات للاستيراد».