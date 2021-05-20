إقتصاد

ضمن صفقة الانفصال.. طليقة بيل غيتس تستحوذ على حصة "أوراسكوم للإنشاءات"

Lebanon 24
20-05-2021 | 07:30
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حصلت ميليندا فرينش غيتس، على حصة شركة كاسكيد إنفستمنت التابعة لزوجها بيل غيتس، في شركة أوراسكوم للإنشاءات، المدرجة في بورصة ناسداك دبي، بعد نقل 6.52 مليون سهم من أسهم الشركة إليها في 10 أيار الجاري.

 

ووفقاً للإفصاح المرسل لبورصة ناسداك دبي، فإن شركة كاسكيد إنفستمنت لم تعد تملك أي أسهم في شركة أوراسكوم للإنشاءات، والتي يسيطر عليها الملياردير المصري ناصف ساويرس.

 

تأتي عملية نقل الأسهم ضمن إجراءات الطلاق التي بدأها الزوجان قبل أسبوعين، حيث ستحصل ميليندا على جزء كبير من ثروة الملياردير مؤسس مايكروسوفت، والبالغة قيمة ثروته نحو 146 مليار دولار وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

 

فيما أوضح الإفصاح أنه قبل الصفقة، لم يكن لدى ميليندا، أي حيازة مباشرة في شركة أوراسكوم للإنشاءات، إلا أنها كانت تمتلك حصة غير مباشرة تبلغ 263408 أسهم، تمثل 0.2% من شركة أوراسكوم للإنشاءات، وذلك عن طريق مؤسسة بيل وميليندا غيتس، حيث أن ميليندا هي وصي مشارك على المؤسسة.

 

يذكر أن حصة شركة كاسكيد إنفستمنت آلت إليها ضمن عملية شطب أسهم شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" من البورصة المصرية، بعد استحواذ شركة أو سي اي إن في الهولندية عليها، ودخول شركة كاسكيد إنفستمنت في الصفقة كممول لأحد خيارات الشطب، عبر توفير البديل النقدي لمساهمي الأقلية الرافضين لخيار مبادلة الأسهم حينها.

 

على الجانب الآخر، كشفت إفصاحات كاسكيد إنفستمنت عن نقل أسهم بقيمة نحو 3 مليارات دولار في عدد من الشركات لصالح ميليندا فرينش غيتس، في كندا والمكسيك والولايات المتحدة يوم 11 أيار الماضي.

المصدر: العربية
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