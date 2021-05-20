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إقتصاد
وزني وقّع على قرارين.. اليكم مضمونهما
Lebanon 24
20-05-2021
|
03:52
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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني قراراً مدّد بموجبه لغاية 31/5/2021 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأوّل من سنة 2021، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
كما وقّع وزني قراراً يتعلّق بتحديد تاريخ إنهاء مهلة التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل ( النموذج ر8 ) إلكترونياً وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2019 وسنة أعمال 2020.
ونصّ القرار على ما يلي:
"المادة الأولى: تنتهي مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة على المستخدمين والأجراء الذي يعملون لدى أكثر من رب عمل وعلى المستخدمين أو العاملين الذين يمارسون في الوقت نفسه مهنة خاضعة لضريبة الباب الأول أو يتقاضون من جهة أخرى معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وذلك وفقاً لما يلي:
- عن سنة أعمال 2019: بتاريخ 26/05/2021 ضمناً.
- عن سنة أعمال 2020: بتاريخ 25/06/2021 ضمناً."
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