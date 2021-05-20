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إقتصاد
نقابة أصحاب الصهاريج: تمكنا من تحصيل جزء يسير من أجور النقل
Lebanon 24
20-05-2021
|
05:37
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أعلنت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان في بيان، أنه "بعد جهود كثيفة قامت بها نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان بالتعاون مع رئيس اتحادات النقل البري في لبنان مع الوزارات المعنية، تمكنت من تحصيل جزء يسير من أجور النقل التي أصبحت تسد قسما زهيدا من الأعباء التي يتحملها أصحاب الصهاريج في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وهذه الزيادة قد تسهم الى حد ما في تمكين الصهاريج من نقل المحروقات الى المناطق اللبنانية كافة مما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية".
وأكدت النقابة لأصحاب الصهاريج أنها "لن تألو جهدا في متابعة كل المطالب العالقة والتي تتعلق بمهنة نقل المحروقات ولا سيما موضوع تمديد قرار تسوية أوضاع الصهاريج بسبب الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد وتحسين الاجور لتغطي كل الاعباء".
وشكرت كلا من وزيري الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار والطاقة والمياه ريمون غجر ورئيس اتحادات قطاع النقل البري بسام طليس على إقرار تعرفة أجور النقل الجديدة".
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