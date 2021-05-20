إقتصاد

بيان هام لسلامة... عمليات بيع الدولار على منصة "SAYRAFA" ستكون بهذا السعر

Lebanon 24
20-05-2021 | 07:12
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أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة SAYRAFA بسعر 12000 ليرة للدولار الواحد.

 

واوضح انه "استنادا الى ما تقدم، يطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتبارا من نهار الجمعة الواقع في 21 أيار 2021 وحتى نهار الثلاثاء الواقع في 25 أيار 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقدا. سيتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 27 أيار 2021. تدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصرا".

 

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