إقتصاد

كيف أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
20-05-2021 | 22:35
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 12800 و12850 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في حين سجل صباحاً تسعيرة تتراوح ما بين 12880 - 12930 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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