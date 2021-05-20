كيف أقفل دولار السوق الموازية؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 12800 و12850 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في حين سجل صباحاً تسعيرة تتراوح ما بين 12880 - 12930 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.