بالأسماء.. تعرّفوا إلى وجهات السعوديين المفضلة بعد رفع تعليق السفر للخارج

نشرت وزارة الداخلية ‏إحصائية المغادرين من المواطنين ووجهاتهم خلال أول يومين من فتح الباب أمام السعوديين للسفر عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر.



وأظهرت الإحصاءات أنه خلال الفترة من الواحدة فجرا من يوم الاثنين حتى الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء الماضي، بلغ إجمالي المغادرين عبر المنافذ البرية والجوية نحو 18675، في حين بلغ إجمالي المغادرين خلال تلك المنافذ في أول 24 ساعة أي حتى الواحدة من فجر الثلاثاء نحو 10.452 ألف.

إحصائية المغادرين من المواطنين خلال الفترة 5 - 10 - 1442هـ حتى (1) ظهرًا 6 - 10 - 1442هـ. pic.twitter.com/BOFaaSrYI1

— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 19, 2021





وحتى الساعة الواحدة من ظهر الثلاثاء، كانت أكثر الوجهات المفضلة للسعوديين عبر المنافذ الجوية هي الإمارات، حيث غادر إليها نحو 1983 مواطنا، تلتها مصر بنحو 1545 مواطنا، ثم قطر بـ 299، والولايات المتحدة التي توجه إليها 233 مواطنا، ثم المملكة المتحدة التي استقبلت 165 مواطنا.واستقبل جسر الملك فهد أكثر المواطنين المسافرين عبر المنافذ البرية بـ 3362 مواطناً، ثم منفذ البطحاء بـ 689 مواطنا، ثم منفذ الحديثة بـ 673 مواطنا، ثم منفذ سلوى بـ 324، ثم منفذ الخفجي بـ 270 مواطنا.وبدأت المملكة العربية السعودية، في أولى ساعات الاثنين الماضي، فتح الباب أمام السعوديين للسفر عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر.وحددت وزارة الداخلية الفئات المسموح لها بالسفر، وهم المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).إضافة إلى المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات، كما ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (8) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.