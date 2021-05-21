هل ترضخ وزارة الخزانة الاميركية المتعاطين بالعملات المشفرة؟

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن اقتراح إدارة الرئيس، جو بايدن، لتعزيز الامتثال الضريبي، يتضمن مطلباً لإبلاغ دائرة الإيرادات الداخلية عن أي تحويلات مالية تتعلق بالعملات المشفرة تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار.في تقرير عن مقترحات إنفاذ الضرائب صدر يوم الخميس، أوضحت الوزارة: "كما هو الحال مع المعاملات النقدية، سيتم أيضاً الإبلاغ عن الشركات التي تتلقى أصولاً مشفرة بقيمة سوقية عادلة تزيد عن 10 آلاف دولار". وشددت على أن الإبلاغ الشامل ضروري "لتقليل الحوافز والفرص، لتحويل الدخل خارج نظام الإبلاغ عن المعلومات الجديد". وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن العملة المشفرة هي حصة صغيرة من المعاملات التجارية الحالية.أضافت مصلحة الضرائب الأمريكية في عام 2020 سطراً حول العملة المشفرة في نموذج الإقرار الضريبي الفردي رقم 1040، في محاولة لاكتساب المزيد من الوضوح في معاملات العملة الافتراضية.تدعو إدارة الرئيس جو بايدن، البنوك إلى الإبلاغ عن التدفقات إلى الحسابات للمساعدة في تعزيز الامتثال لدفع الضرائب. وقالت وزارة الخزانة، إن "العملات المشفرة تطرح بالفعل مشكلة تحرٍ كبيرة، من خلال تسهيل النشاط غير القانوني على نطاق واسع بما في ذلك التهرب الضريبي".