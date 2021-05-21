25
o
بيروت
36
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
وزني أعطى توجيهاته بدفع مستحقات وزارة الصحة للمستشفيات
Lebanon 24
21-05-2021
|
03:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، توجيهاته بدفع مبلغ 43,110,739,000 مليار ليرة كمستحقات وزارة الصحة للمستشفيات.
مواضيع ذات صلة
حسن وقع مع بو صعب اتفاقية لتأمين عشرين ألف وحدة من لقاح فايزر للمستشفى اللبناني الكندي
Lebanon 24
حسن وقع مع بو صعب اتفاقية لتأمين عشرين ألف وحدة من لقاح فايزر للمستشفى اللبناني الكندي
21/05/2021 15:18:34
21/05/2021 15:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
LBCI: حضور أحد مسؤولي السفارة الاميركية في لبنان الى قصر الاونسكو قبيل انطلاق الجلسة النيابية
Lebanon 24
LBCI: حضور أحد مسؤولي السفارة الاميركية في لبنان الى قصر الاونسكو قبيل انطلاق الجلسة النيابية
21/05/2021 15:18:34
21/05/2021 15:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم مصرف لبنان سيخلق أزمة ليرة.. والدولار إلى 10 آلاف؟
Lebanon 24
تعميم مصرف لبنان سيخلق أزمة ليرة.. والدولار إلى 10 آلاف؟
21/05/2021 15:18:34
21/05/2021 15:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول مصرفي كبير: منصة مصرف لبنان لن تكبح الفوضى النقدية
Lebanon 24
مسؤول مصرفي كبير: منصة مصرف لبنان لن تكبح الفوضى النقدية
21/05/2021 15:18:34
21/05/2021 15:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
غازي وزني
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
قنابل تهز ليل طرابلس... وتسجيل إصابات (فيديو)
Lebanon 24
قنابل تهز ليل طرابلس... وتسجيل إصابات (فيديو)
13:45 | 2021-05-20
20/05/2021 01:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم مصرف لبنان سيخلق أزمة ليرة.. والدولار إلى 10 آلاف؟
Lebanon 24
تعميم مصرف لبنان سيخلق أزمة ليرة.. والدولار إلى 10 آلاف؟
00:06 | 2021-05-21
21/05/2021 12:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام مقترعين متدنية في السفارة السورية وهذا ما طلبته الأمم المتحدة
Lebanon 24
أرقام مقترعين متدنية في السفارة السورية وهذا ما طلبته الأمم المتحدة
13:08 | 2021-05-20
20/05/2021 01:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان التسعيرة على منصة "SAYRAFA".. كم بلغ دولار السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
بعد إعلان التسعيرة على منصة "SAYRAFA".. كم بلغ دولار السوق الموازية عصراً؟
09:58 | 2021-05-20
20/05/2021 09:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: السعودية لا تريد الحريري وهذا ما طلبته من كتلتي
Lebanon 24
جنبلاط: السعودية لا تريد الحريري وهذا ما طلبته من كتلتي
14:44 | 2021-05-20
20/05/2021 02:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:26 | 2021-05-21
مراقبو الاقتصاد جالوا في محطات الوقود في جزين وسطروا محاضر ضبط بالمخالفين
07:00 | 2021-05-21
هل ترضخ وزارة الخزانة الاميركية المتعاطين بالعملات المشفرة؟
05:36 | 2021-05-21
ماذا قال وزني عن اقتراح الشراء العام؟
05:00 | 2021-05-21
بعد انهيار سعر العملة المشفرة.. مالكو "البيتكوين" يعلنون الحرب على إيلون ماسك!
03:49 | 2021-05-21
الدولار يرتفع.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
03:05 | 2021-05-21
أسعار اللحوم لن تتخطّى هذا المبلغ.. والكميات الموجودة في السوق تكفي لهذا الموعد
فيديو
قاطيشا يوضح قصة اعتذاره من الفلسطينيين (فيديو)
Lebanon 24
قاطيشا يوضح قصة اعتذاره من الفلسطينيين (فيديو)
07:59 | 2021-05-21
21/05/2021 15:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Sharp" تعود بقوة لعالم الأجهزة الذكية بهاتف غير اعتيادي! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Sharp" تعود بقوة لعالم الأجهزة الذكية بهاتف غير اعتيادي! (فيديو)
08:00 | 2021-05-21
21/05/2021 15:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته.. سمير غانم تحدث عن الموت وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته.. سمير غانم تحدث عن الموت وهذا ما قاله (فيديو)
08:00 | 2021-05-21
21/05/2021 15:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact