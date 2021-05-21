إقتصاد

وزني أعطى توجيهاته بدفع مستحقات وزارة الصحة للمستشفيات

Lebanon 24
21-05-2021 | 03:37
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، توجيهاته بدفع مبلغ 43,110,739,000 مليار ليرة كمستحقات وزارة الصحة للمستشفيات.
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