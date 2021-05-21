ماذا قال وزني عن اقتراح الشراء العام؟

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وفداً من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي برئاسة رئيسة المعهد لميا مبيض بساط.

خلال الاجتماع تم البحث في المستجدات المتعلّقة بإصلاحات منظومة الشراء العام واقتراح القانون الذي أعدّه المعهد بمساندة تقنية من الجهات المانحة وخبراء محليين والذي أنهت مناقشته اللجنة النيابية الفرعية.

كما أطلعت بساط الوزير وزني على خطة المعهد المالي والمبادرات التي يقوم بها في ما يخصّ موضوع شفافية الموازنة العامة ورقمنتها.

وشدّد وزني على أهمية اقتراح الشراء العام واعتبرها خطوة مهمة، متقدمة ومتطورة علماً أنه يعتبر مطلب دولي ومحلي ويصبّ في خانة الإصلاحات الضرورية وإعداد موازنات البرامج.