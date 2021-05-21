إقتصاد

مراقبو الاقتصاد جالوا في محطات الوقود في جزين وسطروا محاضر ضبط بالمخالفين

Lebanon 24
21-05-2021 | 07:26
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جال مراقبو وزارة الاقتصاد على محطات الوقود في جزين ومنطقتها بمؤازرة عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة، وسطروا محاضر ضبط في حق بعض أصحاب المحطات لاحتكارهم مادة المازوت .
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جزين

وقود

وزارة الاقتصاد

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