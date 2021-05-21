مراقبو الاقتصاد جالوا في محطات الوقود في جزين وسطروا محاضر ضبط بالمخالفين

جال مراقبو وزارة الاقتصاد على محطات الوقود في جزين ومنطقتها بمؤازرة عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة، وسطروا محاضر ضبط في حق بعض أصحاب المحطات لاحتكارهم مادة المازوت .