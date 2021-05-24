إقتصاد

أسعار النفط تعوض بعض خسائرها

Lebanon 24
24-05-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-826334-637574491290281734.JPG
Doc-P-826334-637574491290281734.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عوضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعض خسائر الأسبوع الماضي، بسبب عقبة محتملة أمام إحياء اتفاق 2015 النووي مع إيران الذي قد يضيف المزيد من إمدادات النفط.

 

وبحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 38 سنتا بما يعادل 0,6% إلى 66,82 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63,96 دولار للبرميل، بزيادة 38 سنتا أو 0,6%.

 

وتراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد إعلان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن استعداد الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن في بلاده.

 

لكن رئيس البرلمان الإيراني قال، أمس الأحد، إن اتفاق المراقبة الذي استمر 3 أشهر بين طهران وجهة الرقابة على الأنشطة النووية التابعة للأمم المتحدة قد انتهى، وإن حصولها على صور من داخل بعض المواقع النووية الإيرانية سيتوقف.

 

وقال دبلوماسيون أوروبيون الأسبوع الماضي إن الإخفاق في الاتفاق على تمديد اتفاق المراقبة سيحدث أزمة للمحادثات غير المباشرة الأوسع نطاقا بين واشنطن وطهران بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015. ومن المقرر أن تستأنف تلك المحادثات في فيينا هذا الأسبوع.

 

 

 

 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:16 | 2021-05-25
11:00 | 2021-05-25
09:48 | 2021-05-25
09:00 | 2021-05-25
07:47 | 2021-05-25
07:12 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website