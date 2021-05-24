22
o
بيروت
25
o
طرابلس
18
o
صور
25
o
جبيل
21
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
"غولدمان ساكس" يكشف عن توقعاته لأسواق النفط في 2021
Lebanon 24
24-05-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقع بنك "غولدمان ساكس" أن ترتفع أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل في الربع الرابع من 2021، معللا ذلك بأن السوق لم تحسن تقدير التعافي في الطلب، وذلك حتى عودة النفط الإيراني.
وقال البنك الأمريكي، الذي يعد أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، في مذكرة بتاريخ أمس الأحد: "بالتالي، تظل المبررات لارتفاع أسعار النفط كما هي بالنظر للارتفاع الكبير في الطلب مع توسع نطاق التحصن (من كوفيد-19) في مواجهة إمدادات لا تتسم بالمرونة".
وأضاف أن افتراض عودة الصادرات الإيرانية في تموز المقبل لا يمنع أن أسعار "برنت" ما زالت بصدد الوصول إلى 80 دولارا بحلول الربع الرابع.
وتراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعدما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات على قطاعات بلاده النفطية والمصرفية والمرتبطة بالشحن.
لكن الخام عوض بعض تلك الخسائر اليوم الاثنين، إذ ظهرت عقبة محتملة في مساعي إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، وهي المساعي التي قد تضيف لإمدادات النفط. ومن المقرر استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع.
وقال "غولدمان ساكس"، إن تعافي الطلب في أسواق الدول المتقدمة سيعادل أثر الضربة، التي تلقاها الاستهلاك مؤخرا بسبب الجائحة، وما استتبعه ذلك من بطء محتمل في التعافي في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.
وتوقع البنك أن الطلب سيزيد 4.6 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن أغلب الزيادة مرجحة في الأشهر الثلاثة المقبلة.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أصفر.. هل قلدت ياسمين صبري؟ (صور وفيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أصفر.. هل قلدت ياسمين صبري؟ (صور وفيديو)
02:00 | 2021-05-25
25/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعفاءات مستمرة... فاستفيدوا
Lebanon 24
الاعفاءات مستمرة... فاستفيدوا
03:15 | 2021-05-25
25/05/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سارقة المجوهرات بقبضة الأمن.. هذا مصير "تغريد"
Lebanon 24
سارقة المجوهرات بقبضة الأمن.. هذا مصير "تغريد"
00:16 | 2021-05-25
25/05/2021 12:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يعاود التحليق متحدّيًا منصّة صيرفة.. إليكم الأسباب وسقف التوقعات
Lebanon 24
الدولار يعاود التحليق متحدّيًا منصّة صيرفة.. إليكم الأسباب وسقف التوقعات
04:00 | 2021-05-25
25/05/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
06:30 | 2021-05-25
25/05/2021 06:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:16 | 2021-05-25
دولار السوق الموازية...إلى أي سعر وصل؟
11:00 | 2021-05-25
شركة مجوهرات تتخلى عن ألماس المناجم... ما السبب؟
09:48 | 2021-05-25
الدولار يرتفع في السوق الموازية!
09:00 | 2021-05-25
في ابو ظبي... 2.7 مليار درهم لتطوير حقول "بالبازم" البحرية
07:47 | 2021-05-25
"ستاندر أند بورز": تضرر مودعي المصارف اللبنانية "مرجح جدا"
07:12 | 2021-05-25
نقيب عمال شركات المحروقات: للكف عن تقاذف المسؤوليات وقول الحقيقة دون أي مواربة
فيديو
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
06:30 | 2021-05-25
26/05/2021 05:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"عيلة سبع نجوم".. هل تنبأت بكورونا قبل 24 عاما؟ (فيديو)
Lebanon 24
"عيلة سبع نجوم".. هل تنبأت بكورونا قبل 24 عاما؟ (فيديو)
05:00 | 2021-05-25
26/05/2021 05:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نجا بأعجوبة.. لحظة سقوط مروحة سقف على شاب في صالة رياضية (فيديو)
Lebanon 24
نجا بأعجوبة.. لحظة سقوط مروحة سقف على شاب في صالة رياضية (فيديو)
05:00 | 2021-05-25
26/05/2021 05:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact