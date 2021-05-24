هذا ما بحثه وزني مع وفد من البنك الدولي

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمالغازي وزني وفداً من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه وتم البحث في المشاريع الممولة من البنك.

وبعد الاجتماع، قال كومار جاه: "تناقشنا في برامج البنك الدولي في لبنان وعددها كبير. كما تباحثنا في سبل البدء بتنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي لأزمة الطوارئ الذي ستستفيد منه 200 ألف أسرة تعاني حالة فقر مدقع في لبنان. وطلبنا من وزير المالية أن يعمل مع الجهات الحكومية المختلفة للمساعدة على البدء بتفيذه فوراً.

وأشار إلى ضرورة التحرك بشكل سريع نظراً إلى حاجة المواطنين إلى مساعدة ملحة".