22
o
بيروت
25
o
طرابلس
18
o
صور
25
o
جبيل
21
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
عرش بيزوس يهتز.. شخصية جديدة على ترأس قائمة أغنى أغنياء العالم!
Lebanon 24
25-05-2021
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اهتز عرش الملياردير الأميركي مؤسس موقع "أمازون" جيف بيزوس، بعد أن احتل برنارد أرنو، رئيس Louis Vuitton Moët Hennessy، المركز الأول في قائمة "فوربس" لأغنى أغنياء العالم.
وقالت "فوربس" إن صافي ثروة قطب الموضة الفرنسي تقدر بـ186.3 مليار دولار، أي أنه أغنى من بيزوس الذي تبلغ ثروته 186 مليار دولار، بـ300 مليون دولار، يليهما مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون ماسك الذي تبلغ ثروته 147.3 مليار دولار.
وصعد أرنو إلى صدارة أغنياء العالم بعد أن وصلت ثروته لنحو 186 مليار دولار، بعد أن كانت تبلغ 76 مليار دولار، بزيادة هائلة بأكثر من 110 مليار دولار في الـ14 شهرا الماضية.
وارتفعت أسهم LVMH، التي تمتلك أيضا دور موضة أخرى مثل Fendi و Christian Dior و Givenchy ، بنسبة 0.4٪ خلال الساعات الأولى من التداول أمس الإثنين، لتصل قيمتها السوقية إلى 320 مليار دولار، مما رفع حصة أرنو الشخصية إلى أكثر من 600 مليون دولار.
المصدر: فوربس
تابع
الأكثر قراءة
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أصفر.. هل قلدت ياسمين صبري؟ (صور وفيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أصفر.. هل قلدت ياسمين صبري؟ (صور وفيديو)
02:00 | 2021-05-25
25/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعفاءات مستمرة... فاستفيدوا
Lebanon 24
الاعفاءات مستمرة... فاستفيدوا
03:15 | 2021-05-25
25/05/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سارقة المجوهرات بقبضة الأمن.. هذا مصير "تغريد"
Lebanon 24
سارقة المجوهرات بقبضة الأمن.. هذا مصير "تغريد"
00:16 | 2021-05-25
25/05/2021 12:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يعاود التحليق متحدّيًا منصّة صيرفة.. إليكم الأسباب وسقف التوقعات
Lebanon 24
الدولار يعاود التحليق متحدّيًا منصّة صيرفة.. إليكم الأسباب وسقف التوقعات
04:00 | 2021-05-25
25/05/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
06:30 | 2021-05-25
25/05/2021 06:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:16 | 2021-05-25
دولار السوق الموازية...إلى أي سعر وصل؟
11:00 | 2021-05-25
شركة مجوهرات تتخلى عن ألماس المناجم... ما السبب؟
09:48 | 2021-05-25
الدولار يرتفع في السوق الموازية!
09:00 | 2021-05-25
في ابو ظبي... 2.7 مليار درهم لتطوير حقول "بالبازم" البحرية
07:47 | 2021-05-25
"ستاندر أند بورز": تضرر مودعي المصارف اللبنانية "مرجح جدا"
07:12 | 2021-05-25
نقيب عمال شركات المحروقات: للكف عن تقاذف المسؤوليات وقول الحقيقة دون أي مواربة
فيديو
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
06:30 | 2021-05-25
26/05/2021 05:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"عيلة سبع نجوم".. هل تنبأت بكورونا قبل 24 عاما؟ (فيديو)
Lebanon 24
"عيلة سبع نجوم".. هل تنبأت بكورونا قبل 24 عاما؟ (فيديو)
05:00 | 2021-05-25
26/05/2021 05:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نجا بأعجوبة.. لحظة سقوط مروحة سقف على شاب في صالة رياضية (فيديو)
Lebanon 24
نجا بأعجوبة.. لحظة سقوط مروحة سقف على شاب في صالة رياضية (فيديو)
05:00 | 2021-05-25
26/05/2021 05:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact