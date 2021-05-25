إقتصاد

عرش بيزوس يهتز.. شخصية جديدة على ترأس قائمة أغنى أغنياء العالم!

Lebanon 24
25-05-2021 | 01:00
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اهتز عرش الملياردير الأميركي مؤسس موقع "أمازون" جيف بيزوس، بعد أن احتل برنارد أرنو، رئيس Louis Vuitton Moët Hennessy، المركز الأول في قائمة "فوربس" لأغنى أغنياء العالم.

وقالت "فوربس" إن صافي ثروة قطب الموضة الفرنسي تقدر بـ186.3 مليار دولار، أي أنه أغنى من بيزوس الذي تبلغ ثروته 186 مليار دولار، بـ300 مليون دولار، يليهما مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون ماسك الذي تبلغ ثروته 147.3 مليار دولار.

وصعد أرنو إلى صدارة أغنياء العالم بعد أن وصلت ثروته لنحو 186 مليار دولار، بعد أن كانت تبلغ 76 مليار دولار، بزيادة هائلة بأكثر من 110 مليار دولار في الـ14 شهرا الماضية.

وارتفعت أسهم LVMH، التي تمتلك أيضا دور موضة أخرى مثل Fendi و Christian Dior و Givenchy ، بنسبة 0.4٪ خلال الساعات الأولى من التداول أمس الإثنين، لتصل قيمتها السوقية إلى 320 مليار دولار، مما رفع حصة أرنو الشخصية إلى أكثر من 600 مليون دولار.
المصدر: فوربس
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