في أميركا... التضخم الى تراجع

يتزايد تفاؤل الاقتصاديين بشأن آفاق نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2021 ويرى معظمهم أن ضغوط التضخم الأساسية ستتراجع بحلول نهاية العام.ويقدّر الاقتصاديون بلوغ متوسط معدل النمو الحقيقي نسبة 6.7% في عام 2021، ارتفاعاً من نسبة الـ 4.8% المتوقعة في مسح شهر مارس، بحسب المسح الذي أجرته الرابطة الوطنية لخبراء الأعمال الاقتصاديين.يرى المستطلعون أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، سينخفض إلى 2.1% في الربع الرابع، من نسبة 2.6% المتوقعة في الفترة من أبريل إلى يونيو.وفي بيان رسمي، قالت هولي ويد، مسؤولة الاستطلاع: "ارتفعت توقعات التضخم بشكل كبير في مسح شهر مارس، لكن أعضاء اللجنة يتوقعون تراجع التضخم في النصف الثاني من عام 2021، مع عدم تقدمه في عام 2022".أظهر المسح أن مؤشر أسعار المستهلك سيرتفع إلى 2.8% على أساس سنوي في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام، قبل انخفاضه إلى 2.4% في الربع الرابع من عام 2022.كما أثار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بأكبر قدر منذ عام 2009، جدلاً محتدماً بالفعل حول التضخم، فيما قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إن ضغوط الأسعار الناجمة عن اختناقات الطلب المكبوتة، وسلسلة التوريد من المرجح أن تكون مؤقتة، لكن كثيرين آخرين يتوقعون أن يكون ارتفاع التضخم أكثر ديمومة.يتوقع حوالي ثلثي المشاركين في الاستطلاع عودة التوظيف في الولايات المتحدة إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية هذا العام أو في عام 2022، وهو أقرب مما قدّروه في الاستطلاعات السابقة.من المرجح أيضاً أن يبلغ متوسط معدل البطالة 5.6% هذا العام و4.3% العام المقبل، وفقاً لمتوسط توقعات أولئك الذين شملهم الاستطلاع.