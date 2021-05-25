في ابو ظبي... 2.7 مليار درهم لتطوير حقول "بالبازم" البحرية

أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، عقداً بقيمة 2.73 مليار درهم، على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية "NPCC"، وذلك لتطوير الحقول الواقعة في منطقة امتياز "بالبازم" البحرية، (الدولار يعادل 3.67 درهماً).تقع منطقة "بالبازم" على بعد 120 كيلومتراً شمال غربي مدينة أبوظبي، وتتكوَّن من ثلاثة حقول يطلق عليها الحقول البحرية الهامشية، وهي "بالبازم"، و"أم الصلصال"، و"أم الضلوع".وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، قامت شركة "الياسات للعمليات البترولية المحدودة" "الياسات" التابعة لـِ"أدنوك"، والمشروع المشترك مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي" بترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية، والمشتريات، والتشييد على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية "NPCC".وتمتلك "أدنوك" حصة تبلغ 60%، و"سي إن بي سي" 40% في "الياسات"، مما يعزز العلاقات الثنائية القوية، والشراكة في مجال الطاقة التي تربط بين دولة الإمارات والصين.سيتمُّ إعادة توجيه 65% من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يعكس مواصلة "أدنوك" إعطاء الأولوية لتعزيز القيمة المحلية المضافة خلال تنفيذها لاستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.ويغطي نطاق ترسية العقد تنفيذ الأعمال الهندسية، والمشتريات، والتشييد، والتشغيل للمرافق البحرية المطلوبة لتمكين تحقيق سعة إنتاجية كاملة تبلغ 45 ألف برميل يومياً من الخام الخفيف بكثافة حوالي 35 درجة، وفقاً لتصنيف معهد البترول الأمريكي، و27 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب من منطقة "بالبازم"، ومن المتوقَّع أن يبدأ أوَّل إنتاج للنفط في عام 2023.ويغطي امتياز "الياسات" منطقتين، إحداهما بحرية، والأخرى مختلطة برية/بحرية. وتشمل المنطقة البحرية حقول النفط في "بوحصير"، و"بالبازم"، و"أم الصلصال"، و"أم الضلوع"، و"أرزانة"، في حين تقع المنطقة البرية/البحرية جنوب غربي مدينة أبوظبي.وتركِّز الشركة على استكشاف وتطوير منطقتي الامتياز باستخدام نموذج تشغيل بسيط.ويعدُّ "بوحصير" أوَّل حقل من حقول "الياسات" يدخل الخدمة عقب بدء الإنتاج في عام 2018.