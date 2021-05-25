إقتصاد

دولار السوق الموازية...إلى أي سعر وصل؟

Lebanon 24
25-05-2021 | 20:16
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء ما بين 12900 و13000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً، ما بين 12850 و12900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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