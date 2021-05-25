دولار السوق الموازية...إلى أي سعر وصل؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء ما بين 12900 و13000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً، ما بين 12850 و12900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.