إقتصاد

الذهب يخترق مستوى قياسيا.. إليكم كم بلغ سعر الأونصة

Lebanon 24
26-05-2021 | 04:00
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تخطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء المستوى النفسي الهام عند 1900 دولار للأونصة بدعم تراجع الدولار وتنامي المخاوف بشأن التضخم.

 

وبحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1905.36 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من كانون الثاني 2021.

 

وقال ستيفن إينيز الشريك الإداري في مؤسسة "إس بي آي أست مانجمنت": إن "انخفاض الدولار يقدم دعما، كما أن تزايد مخاطر التضخم يطغى على كل شيء في الوقت الحالي. إنها مسألة تحوط ضد التضخم حاليا".

 

وأضاف: "حتى في حالة ارتفاع التضخم، فإنهم (في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي) سيكونون مائلين للتيسير جدا جدا. ما يهم حقا بالنسبة للذهب هو أسعار الفائدة الحقيقية النهائية. سيستمر الاتحادي في الحفاظ على أسعار الفائدة النهائية عند مستوى منخفض، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف الدولار وسيؤدي الذهب أداء جيدا".

 

وقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

 

المصدر: روسيا اليوم
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