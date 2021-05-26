إقتصاد

محطات رفعت خراطيمها اليوم.. هذه الاسباب والحل لدى مصرف لبنان

Lebanon 24
26-05-2021 | 05:40
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أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات الدكتور جورج البراكس، في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، انه "بسبب العطلة الرسمية يوم أمس الثلثاء لم يصدر جدول تركيب الاسعار للمحروقات اليوم، على أن يصدر غدا".

وأشار الى ان "هناك بعض المحطات رفعت خراطيمها اليوم، لان ليس لديها مادة البنزين، وهناك محطات توزع المادة بكميات قليلة لان مخزونها محدود"، لافتا إلى أن "مصرف لبنان لم يعط حتى الان الموافقات اللازمة كي يتم تفريغ البنزين الموجود في البواخر في عرض البحر".

ولفت إلى ان "الاتصالات مستمرة لحل المشكلة ولن تحل الازمة قبل اعطاء الموافقة من مصرف لبنان"، متمنيا أن "تحل هذه المشكلة بين اليوم وغدا".
 
 
 
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