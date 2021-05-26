الفائض مستمر في الميزان التجاري السعودي

حقَّق الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية، في الربع الأول من العام الحالي فائضاً للربع الثالث على التوالي، مدعوماً بشكل أساسي من تحسُّن الطلب على النفط، وزيادة أسعار الخام.وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء، أنَّ الميزان التجاري السعودي حقَّق فائضاً بلغ 74.7 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة حوالي 26% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وبنمو نسبته 74.5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2020 (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).ارتفعت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية في الربع الأول العام الحالي 2021، بنسبة 23.1% لتصل إلى 59.9 مليار ريال، مقارنة مع 48.7 مليار ريال بالربع الأول من عام 2020 وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.في المقابل زادت واردات المملكة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4% لتصل إلى 137.7 مليار ريال، مقارنة بـ 132.3مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2020.