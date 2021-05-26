إقتصاد

دولار السوق الموازية يتخطى الـ13000 ليرة.. كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
26-05-2021 | 10:07
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تخطى سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الـ13 الف ليرة، وسجّل 12975 - 13025 ليرة لكل دولار واحد.

وكان تراوح دولار السوق الموازية في الفترة الصباحية ما بين 12920 - 12970 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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