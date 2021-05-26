دولار السوق الموازية يتخطى الـ13000 ليرة.. كم بلغ عصر اليوم؟

تخطى سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الـ13 الف ليرة، وسجّل 12975 - 13025 ليرة لكل دولار واحد.



وكان تراوح دولار السوق الموازية في الفترة الصباحية ما بين 12920 - 12970 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.