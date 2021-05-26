إقتصاد

بعدما تخطى عتبة الـ13 ألف...كيف أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
26-05-2021 | 14:00
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء ما بين 13000 و13050 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بينما سجل عصراُ ما بين 12975 و13025 ليرة لكل دولار.

وكان تراوح دولار السوق الموازية في الفترة الصباحية ما بين 12920 - 12970 ليرة لبنانية.
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