قانون "الشراء العام": "حزب الله" موافق و"التيّار" يهدّد بالطعن

كتب إيلي الفرزلي في "الأخبار": "قانون الشراء العام خطا خطوته الأولى بعد سنة من المناقشات النيابية. بعد أن أقرّته اللجنة الفرعيّة المنبثقة عن اللجان المشتركة، يفترض أن لا يتأخر عرضه على الهيئة العامة. الاقتراح يضع حدّاً للتفلّت في عقد الصفقات العمومية، كما يُقرّ آليّة مركزيّة للشراء العام، تعتمد على إنشاء هيئة متخصّصة ولجنة اعتراضات. اتُّفق في اللجنة على أن تكون الجهتان مستقلتين، إلا أن «التيار الوطني الحر» أصرّ على أن تكون اللجنة تابعة للتفتيش المركزي. ملاحظات التيار ستكون محل نقاش في اجتماع اللجان المشتركة، وأبرزها رفضه أن يكون رئيس إدارة المناقصات الحالي رئيساً لهيئة الشراء العام لولاية أولى. لكن بحسب مناقشات اللجنة الفرعية، يُرجّح أن لا يتمكن من الحصول على الأغلبية، فهل يلجأ إلى الطعن؟

احتاجت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة إلى 45 جلسة لإنجاز اقتراح قانون الشراء العام. وهو اقتراح إذا أُقرّ، يضاف إلى القوانين التي يفترض المجلس النيابي أنها ستساهم في تحضير الأرضية اللازمة لمرحلة الخروج من الانهيار... في حال تأليف الحكومة.

القانون مطلوب دولياً أيضاً، ولا سيما من الفرنسيين، شأنه شأن الكثير من القوانين الإصلاحية. وكان المعهد المالي (معهد باسل فليحان) قد أعدّه بعد تكليفه في 4 آذار 2019 من قبل وزير المالية. وسبق أن التزمت به حكومة سعد الحريري في بيانها الوزاري (7 شباط 2019)، ثم عادت والتزمت به حكومة حسان دياب، كما وُضع على جدول الخطة الإصلاحية التي أقرّتها، علماً بأنّ النائب ياسين جابر وقّعه في نهاية 2019.

الضغوط الدولية تنطلق من اعتبار أن هذا القانون سينهي مرحلة التفلّت والفوضى في عقد الصفقات العمومية، انطلاقاً من أن الشراء العام هو الأداة الرئيسية لإنفاق المال العام.

عملياً، اتفق أعضاء اللجنة الفرعية التي يترأسها جابر على أغلب بنود القانون، بعد خلافات جرى معالجة معظمها. لكن ذلك لن يكون كافياً لأن يمر القانون بسهولة في اللجان المشتركة ثم في الهيئة العامة. «التيار الوطني الحر» لديه تحفّظات عديدة على ما أقرّ، من دون أن يكون واضحاً ما إذا كان سيتمكن من الحصول على تأييد كاف لتعديل البنود المعترض عليها، كون أغلب الكتل، ومنها «حزب الله»، وافقت على النص النهائي الذي خرج من اللجنة، التي تضم إضافة إلى جابر، النواب: سمير الجسر، جورج عقيص، جهاد الصمد، ألان عون، فريد البستاني، أمين شري وفيصل الصايغ.





