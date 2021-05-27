لا جدول لأسعار المحروقات اليوم.. ما السبب؟

بسبب الإضراب الذي لا يزال مستمرّاً في عدد من القطاعات العمالية، وعدم حضور الموظفين إلى المديرية العامة للنفط، أعلنت المديرية أنّه لن يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات الذي كان من المفترض صدوره اليوم، ويمكن أن يؤجل حتّى يوم الأربعاء المقبل.





وأكد أبو شقرا تبلّغه من المعنيّين أن مشكلة البواخر، التي لم تتمكّن من تفريغ حمولتها بسبب تحويل الأموال، قد حُلّت، متمنّياً على الشركات المستوردة ضخّ المحروقات في الأسواق.



وأشار أبو شقرا الى أن كمية المحروقات التي ستتوفر في الأسواق كافية للمواطنين، لكن المهم هو عدم التهافت. على صعيد متصل، أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن جدول الأسعار لن يصدر اليوم وبالتالي لا تبدلَ فيها، مطمئناً، في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، الى ألّا رفع للدعم عن المحروقات في وقت قريب.وأكد أبو شقرا تبلّغه من المعنيّين أن مشكلة البواخر، التي لم تتمكّن من تفريغ حمولتها بسبب تحويل الأموال، قد حُلّت، متمنّياً على الشركات المستوردة ضخّ المحروقات في الأسواق.وأشار أبو شقرا الى أن كمية المحروقات التي ستتوفر في الأسواق كافية للمواطنين، لكن المهم هو عدم التهافت.