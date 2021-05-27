إقتصاد

أسعار النفط تتجه إلى المنطقة الحمراء.. كم بلغت؟

Lebanon 24
27-05-2021 | 12:30
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انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، لكن الأسعار لا تزال قريبة من المستويات المرتفعة التي سجلت خلال الأسبوع.

 

ولقيت الأسعار دعما من تفاؤل المستثمرين بتعافي الطلب على الخام بدعم من انطلاق موسم القيادة الصيفي لوسائل النقل في الولايات المتحدة. وارتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى 9.5 مليون برميل يوميا، كما زاد الطلب على نواتج التقطير.

 

وتراقب أسواق النفط مفاوضات إيران بشأن الاتفاق النووي، حيث أن رفع العقوبات عن طهران سيعمل على عودة النفط الإيراني إلى الأسواق.

 

كذلك تراقب الأسواق اجتماع دول مجموعة "أوبك+" في مطلع الشهر المقبل، حيث ستبحث الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج الأوضاع في سوق النفط العالمية.

 

وبحلول الساعة 10:32 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.42% إلى 65.93 دولار للبرميل.

 

في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.44% إلى 68.46 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: روسيا اليوم
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