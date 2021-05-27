صندوق "مبادلة" يفعّل دوره في ابو ظبي

بدأ صندوق "مبادلة" التابع لحكومة أبوظبي اليوم الخميس تسويق سندات مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين، ليعود إلى أسواق الدين بعد أقل من ثلاثة أشهر من جمعه 1.1 مليار دولار.وفي وثيقة صادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية، فإن السندات ستصدر عن وحدة تابعة لمبادلة، وهي "المعمورة دايفيرسيفايد غلوبال هولدنغ"، وقد حددت سعراً استرشادياً أولياً عند نحو 130 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لشريحة سندات لأجل عشر سنوات وعند نحو 3.7% لسندات "فورموزا" لأجل 30 عاماً.يرتب العملية بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، و"جيه بي مورغان"، و"مورغان ستانلي"، و"ستاندرد تشارترد"، ومن المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من اليوم.وسندات "فورموزا" هي فئة من أوراق الدين يصدرها المقترضون الأجانب في تايوان وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.