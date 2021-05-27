بيان هام لمصرف لبنان عن دعم الادوية والمستلزمات الطبية.. إليكم التفاصيل

صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:

يؤكد المصرف المركزي أنّ المبالغ التي تمّ تحويلها الى المصارف لحساب شركات إستيراد الادوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الاولية للصناعة الدوائية تعادل من الاول من كانون الثاني 2021 وحتى 20 أيار الجاري 485 مليوناً دولارا أميركياً. يضاف إليها الملفات المرسلة إلى مصرف لبنان وتساوي 535 مليونا. ومنذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة، تسلمنا 719 طلبا بقيمة 290 مليون دولارا أميركيا ليصبح إجمالي الفواتير يساوي 12310 مليونا.

إن الكلفة الاجمالية هذه المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية لا يمكن توفيرها من دون المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان.