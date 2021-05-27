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إقتصاد
الدولار يتخطى الـ13 الف ليرة.. والسعر الى ارتفاع في السوق الموازية؟
Lebanon 24
27-05-2021
|
17:19
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تخطى الدولار في السوق الموازية الـ13 الف ليرة، حيث تم التداول عصر الخميس بتسعيرة تراوحت ما بين 13050 و13100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وصباحاً، ترواحت تسعيرة صرف الدولار في السوق الموازية ما بين 12980 و13030 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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