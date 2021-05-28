إقتصاد

بالأسماء. 9 شركات مصنعة للقاحات كورونا تجني 190 مليار دولار 2021 ودولة كبرى متضررة!

Lebanon 24
28-05-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-827652-637577827503747260.jpg
Doc-P-827652-637577827503747260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُعتبر شركات تصنيع الأدوية كانت من بين الشركات التي استفادت من أزمة كورونا وبرامج التلقيح حول العالم، إذ كشفت دراسة أخيرة أجرتها شركة Airfinity أن 9 شركات مصنعة للقاحات كورونا أبرزها "فايزر" و"موديرنا" و"ساينوفارم" ستحقق هذا العام من مبيعات اللقاحات 190 مليار دولار.

وسيعتمد ذلك على أسعار اللقاحات وما إذا كانت الشركات ستحقق بالفعل أهدافها في الإنتاج والتسليم.

وتعتبر الصين من أكثر الدول المصدرة للقاحات حول العالم ومن المتوقع أن تستحوذ على ما لا يقل عن ربع الإيرادات المتوقعة عالميا من مبيعات اللقاحات أي نحو 840 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن استثمار 50 مليار دولار قد يساعد في تحصين 40% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية هذا العام و60% أو أكثر بحلول النصف الأول من عام 2022.

ولكن شركة الأبحاث Airfinity توقعت أن يكون الإنتاج الفعلي للقاحات هذا العام أقل بنسبة 42% من المستويات المتوقعة من قبل الشركات التي قد تواجه صعوبات في الإنتاج، أي أن الإيرادات ستسجل 97 مليار دولار.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:38 | 2021-05-28
09:00 | 2021-05-28
07:00 | 2021-05-28
06:23 | 2021-05-28
06:00 | 2021-05-28
05:23 | 2021-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website