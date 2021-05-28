إقتصاد

"تنتج أوريو".. عملاق الأغذية "موندليز" تشتري هذه الشركة بملياري دولار

Lebanon 24
28-05-2021 | 03:00
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وافقت شركة "موندليز إنترناشونال" (Mondelez International Inc)، عملاقة الأغذية المعلبة التي تشتهر بإنتاج بسكويت "أوريو" (Oreo) و"ريتز كراكرز" (Ritz Crackers)، على شراء شركة تصنيع الأطعمة الخفيفة الأوروبية "تشيبيتا" (Chipita SA) مقابل حوالي ملياري دولار.

"موندليز" أشارت في بيان لها إلى أن "تشيبيتا" حققت حوالي 580 مليون دولار من العائدات في عام 2020، ولديها "سجل حافل بالنمو المستمر من خلال محفظتها من العلامات التجارية للكرواسون والأطعمة الخفيفة المخبوزة"، حيث تصنّع الشركة الأوروبية منتجاتها في 13 مصنعاً وتُسلّم بضائعها إلى أكثر من 50 دولة.

ستمول "موندليز" عملية الاستحواذ من خلال مزيج من الديون الجديدة والسيولة النقدية، وتتوقع أن يُسهم الشراء في نمو الأرباح على الفور.

ستوسع عملية الاستحواذ من وجود "موندليز" في سوق الأطعمة الخفيفة، حيث أدّت جائحة كورونا إلى زيادة الطلب على الأطعمة المعلبة. وأعلنت الشركة أنها ستزيد "بشكل كبير" من تواجدها في أسواق أوروبا الوسطى والشرقية. وكانت الشركة قد استحوذت على "غرينيد" (Grenade)، وهي شركة بريطانية لتصنيع الألواح الغذائية الغنية بالبروتين، في وقت سابق من هذا العام.

شهد سعر سهم "موندليز" تغيّراً طفيفاً في تعاملات الأربعاء ببورصة نيويورك، كما ارتفع سهمها 9% هذا العام حتى يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر: وكالات
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