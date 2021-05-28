"تنتج أوريو".. عملاق الأغذية "موندليز" تشتري هذه الشركة بملياري دولار

وافقت شركة "موندليز إنترناشونال" (Mondelez International Inc)، عملاقة الأغذية المعلبة التي تشتهر بإنتاج بسكويت "أوريو" (Oreo) و"ريتز كراكرز" (Ritz Crackers)، على شراء شركة تصنيع الأطعمة الخفيفة الأوروبية "تشيبيتا" (Chipita SA) مقابل حوالي ملياري دولار.

"موندليز" أشارت في بيان لها إلى أن "تشيبيتا" حققت حوالي 580 مليون دولار من العائدات في عام 2020، ولديها "سجل حافل بالنمو المستمر من خلال محفظتها من العلامات التجارية للكرواسون والأطعمة الخفيفة المخبوزة"، حيث تصنّع الشركة الأوروبية منتجاتها في 13 مصنعاً وتُسلّم بضائعها إلى أكثر من 50 دولة.

ستمول "موندليز" عملية الاستحواذ من خلال مزيج من الديون الجديدة والسيولة النقدية، وتتوقع أن يُسهم الشراء في نمو الأرباح على الفور.