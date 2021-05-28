وزني وقّع 4 اعتمادات لشراء الفيول والغاز أويل

أفادت الـ"ال بي سي" أن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وقّع 4 اعتمادات بقيمة 62 مليون دولار لشراء الفيول والغاز أويل لمؤسسة كهرباء لبنان، وهذه الاعتمادات سترسل تباعا إلى مصرف لبنان للبت النهائي بدفعها.