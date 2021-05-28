إقتصاد

وزني وقّع 4 اعتمادات لشراء الفيول والغاز أويل

Lebanon 24
28-05-2021 | 05:23
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أفادت  الـ"ال بي سي" أن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وقّع 4 اعتمادات بقيمة 62 مليون دولار لشراء الفيول والغاز أويل لمؤسسة كهرباء لبنان، وهذه الاعتمادات سترسل تباعا إلى مصرف لبنان للبت النهائي بدفعها.
 
 
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وزني

فيول

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