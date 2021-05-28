إقتصاد

بيان هام لحاكم مصرف لبنان بشأن بيع الدولار على منصّة "Sayrafa"

Lebanon 24
28-05-2021 | 13:23
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صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان التالي: 
 
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأميركي للمصارف المشاركة على منصة "صيرفة" بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد.

استناداً الى ما تقدّم، يطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل كل الطلبات على المنصة اعتباراً من الاثنين 31 أيار 2021 لغاية الاربعاء 2 حزيران 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً. سيتم تسوية هذه العمليات يوم الخميس 3 حزيران 2021. تدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصراً.

مع الاشارة الى انه تم تكليف لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين بتطبيق التعاميم ذات الصلة.
 
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