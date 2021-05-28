رئيس شركة عالمية: سفريات العمل لن تعود إلى ما كانت عليه قبل "كورونا"

قال الرئيس التنفيذي لشركة "Airbnb"، براين تشيسكي، إن "الطلب على السفر آخذ في الانتعاش"، لكنه لا يتوقع عودة سفر الأعمال إلى ما كان عليه قبل وباء "كورونا".وفي حديث عبر شبكة "CNN"، قال تشيسكي: "هذا لا يعني أن السّفر بغرض العمل قد انتهى. فقط رحلات العمل لن تعود كما كانت".وفعلياً، فإنّ وباء "كورونا" غيّر بشكل كبير الكثير من مناحي العمل، كما أنّ الشركات باتت تعتمد على اتصالات الفيديو عن بُعد لإجراء مقابلات العمل.ومع هذا، فإن الكثير من الأعمال التي تقوم بها الشركات قد يتم مواكبتها عن بُعد، ولا يستدعي ذلك سَفراً وحضوراً شخصياً، الأمر الذي يوفر على الشركات الكثير من تكاليف السّفر.ويقول تشيسكي: "أعتقد أن الناس الآن لديهم أمور لم تكن قائمة قبل عام أو عامين. يتمتع العديد من الأشخاص الآن بالمرونة. لديهم مرونة في السّفر والعيش والعمل، وقد شرعوا في الجمع بين كل هذه الأمور. أعتقد أنه بمجرد أن يحصل الناس على شيء ما ، فإنهم لا يريدون التخلي عنه".