سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. صعود أم هبوط؟

يشهد سعر الدولار تقلبات مستمرة في السوق الموازية في وقتٍ لا توجد أي أجواء اقتصادية تؤمن انخفاضاً وفعلياً لقيمته.
وخلال الأيام القليلة الماضية، شهد الدولار قفزة تدريجية، حتى وصل يوم أمس إلى حدود الـ13150 ليرة لبنانية في السوق الموازية. إلا انه بعد شيوع أنباء عن "تحرك إيجابي في الملف الحكومي"، سجل الدولار تراجعاً حتى وصل مساء اليوم إلى سعر تراوح بين 12625 و 12675 ليرة لبنانية، وذلك بعدما سجل خلال فترة ما بعد الظهر سعراً تراوح بين 12825 و 12875 ليرة لبنانية.
1- في حال نجحت المساعي لتأليف حكومة، فإن الدولار في السوق الموازية سيشهد هبوطاً سريعاً، وهذا رهنٌ بما تكشفه مجريات الأحداث.
2- في حال تعطلت المساعي، فإن الدولار سيشهد قفزة كبيرة بشكل سريع، كما أن أي تعطيل إضافي للحلول سيساهم في ارتفاعٍ إضافي بسعر العملة الخضراء.