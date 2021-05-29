إقتصاد

رقم قياسي... روسيا المصدر الثاني للنفط والمواد البترولية إلى أميركا

Lebanon 24
29-05-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-828029-637578804187736696.jpg
Doc-P-828029-637578804187736696.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

باتت روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط والمواد البترولية إلى الولايات المتحدة ، بعد تسجيلها رقما قياسيا هو الأعلى على مدار الـ12 السنة الأخيرة.

 

فبحسب إحصاءات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، في شهر آذار، زاد حجم الصادرات الروسية من المواد الخام بمقدار 1.8 مرة مقارنة بشهر شباط، لتصل الى 22.938 مليون برميل، وهو اعلى مستوى منذ تموز 2009.

 

واحتفظت كندا بالمركز الأول، حيث صدرت للولايات المتحدة 139.869 مليون برميل من النفط والمشتقات النفطية، بينما تراجعت المكسيك للمركز الثالث بـ17.616 مليون برميل والمملكة العربية السعودية في المركز الرابع بـ10.868 مليون برميل.

 

 وبالنسبة للنفط وحده، احتلت روسيا المركز الرابع، مصدرة للولايات المتحدة 6.1 مليون برميل بمعدل يومي بلغ 197 ألف برميل، أي أكثر بـ3.5 مرة مما كان عليه في شباط.

 

واحتلت بالترتيب كل من كندا والمكسيك والملكة العربية السعودية المراكز الثلاثة الأولى بكمية النفط المصدر للولايات المتحدة.

 

وبشكل عام، زادت واردات النفط والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة في آذار بنسبة 20 في المئة، لتصل إلى 8.288 مليون برميل يوميًا، والصادرات، بنسبة 0.2 في المئة ، لتصل إلى 7.679 مليون برميل يوميا.

 

وأفادت وزارة الطاقة الأميركية أنه بحلول نهاية عام 2020، زادت الولايات المتحدة وارداتها من النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى الحد الأقصى منذ عام 2011. ليبلغ حجم المشتريات 538 الف برميل يوميا، ومن حيث القيمة السنوية، زادت الإمدادات من روسيا بنسبة 3.5%.

 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:00 | 2021-05-29
07:00 | 2021-05-29
06:00 | 2021-05-29
05:00 | 2021-05-29
02:49 | 2021-05-29
00:02 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website