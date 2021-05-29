رقم قياسي... روسيا المصدر الثاني للنفط والمواد البترولية إلى أميركا

باتت روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط والمواد البترولية إلى الولايات المتحدة ، بعد تسجيلها رقما قياسيا هو الأعلى على مدار الـ12 السنة الأخيرة.

فبحسب إحصاءات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، في شهر آذار، زاد حجم الصادرات الروسية من المواد الخام بمقدار 1.8 مرة مقارنة بشهر شباط، لتصل الى 22.938 مليون برميل، وهو اعلى مستوى منذ تموز 2009.

واحتفظت كندا بالمركز الأول، حيث صدرت للولايات المتحدة 139.869 مليون برميل من النفط والمشتقات النفطية، بينما تراجعت المكسيك للمركز الثالث بـ17.616 مليون برميل والمملكة العربية السعودية في المركز الرابع بـ10.868 مليون برميل.

وبالنسبة للنفط وحده، احتلت روسيا المركز الرابع، مصدرة للولايات المتحدة 6.1 مليون برميل بمعدل يومي بلغ 197 ألف برميل، أي أكثر بـ3.5 مرة مما كان عليه في شباط.

واحتلت بالترتيب كل من كندا والمكسيك والملكة العربية السعودية المراكز الثلاثة الأولى بكمية النفط المصدر للولايات المتحدة.

وبشكل عام، زادت واردات النفط والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة في آذار بنسبة 20 في المئة، لتصل إلى 8.288 مليون برميل يوميًا، والصادرات، بنسبة 0.2 في المئة ، لتصل إلى 7.679 مليون برميل يوميا.

وأفادت وزارة الطاقة الأميركية أنه بحلول نهاية عام 2020، زادت الولايات المتحدة وارداتها من النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى الحد الأقصى منذ عام 2011. ليبلغ حجم المشتريات 538 الف برميل يوميا، ومن حيث القيمة السنوية، زادت الإمدادات من روسيا بنسبة 3.5%.