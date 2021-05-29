إقتصاد

"ضريبة المليونير".. خطة لتعزيز المساواة بين الأغنياء والفقراء في هذا البلد

Lebanon 24
29-05-2021 | 06:00
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كشفت وزيرة المالية السويدية ماجدالينا أندرسون، أمس الجمعة، عزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، فرض "ضريبة المليونير" حتى يساهم الأغنياء بشكل أكبر في دعم نظام الرعاية الاجتماعية.

 

وقالت أندرسون في تصريح لصحيفة "ديجنس نيهيتر" اليومية، إنه على الرغم من زيادة دخول الفقراء 50 في المئة منذ التسعينات، فقد تضاعف دخل الأغنياء الذي يمثلون واحد في المئة من السكان أكثر من ثلاثة أضعاف.

 

وتابعت قائلة: "يمكن أن يزيد عدم المساواة من خطر تعزيز المشاعر الاستبدادية والشعبوية".

 

وبيّنت: "نطرح عددا من المقترحات لتقليص فجوة الدخل في السويد على المدى الطويل"، دون أن تذكر تفاصيل عن الخطة التي طرحها حزبها وليس الحكومة.

 

وبحسب أندرسون فإن هذه الضريبة يجب ألا تشمل العقارات، وسيكون لها حد أقصى.

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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