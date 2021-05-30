إقتصاد

للمقيمين في دبي.. إياكم التداول بهذه العملة (صورة)

Lebanon 24
30-05-2021 | 07:25
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أصدر مركز دبي للأمن الإلكتروني، الخميس، تحذيراته من عملة "دبي كوين" الرقمية، وذلك لعدم اعتمادها بشكل رسمي في الإمارات.

ووفقا لتغريدة نشرها مكتب دبي الإعلامي، فإنه "لم يتم اعتماد عملة دبي كوين الرقمية من قبل أي جهة رسمية" في البلاد.

وقال المركز إن الموقع الذي يعمل على الترويج لعملة دبي كوين "غير مرخص ويستهدف تصيّد معلومات البريد الإلكتروني وكلمة السر وأرقام هواتف الأشخاص عن طريق استمارة إلكترونية".
 



وأكد المركز أنه أصدر تحذيراته بناء على أن العملة تشكل "عملية نصب واحتيال".

كما شدد على أن دبي "لا تمتلك (..) عملة رقمية رسمية" حتى هذا اليوم.
 


وأتت تحذيرات السلطات في دبي بالتزامن مع قيود تسعى دول عدة حول العالم فرضها على العملات الرقمية وأساليب التعامل معها، رغم أنها لا تعتبر غالبا ضمن وسائل النصب والاحتيال.

ومنذ أيام، حظرت بريطانيا إعلانات تدعو الناس لشراء العملات الرقمية، بعد أن قضت هيئة مراقبة الإعلانات بأنها غير مسؤولة ومضللة، وفقا لما نشرته صحيفة "غارديان" المحلية.

وتلقت الهيئة شكاوى من أن الإعلانات فشلت في توضيح المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار والتداول في بيتكوين، وهي عملة غير خاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة، "وبالتالي اُعتبرت مضللة".

كما تلقت هيئة المراقبة شكاوى من أن الإعلانات "استغلت قلة خبرة المستهلكين أو سذاجتهم".

كما طالبت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، بفرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات.

وكانت "بتكوين" و"دوج كوين" و"إيثريوم" وغيرها من العملات الرقمية قد ارتفعت شعبيتها وقيمتها، خلال العام الماضي، نتيجة الاضطرابات الاقتصادية التي خلفها وباء كوفيد-19 والترويج لهذه العملات من بعض الشركات.
المصدر: الحرة
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