للمقيمين في دبي.. إياكم التداول بهذه العملة (صورة)

مركز دبي للأمن الإلكتروني: لم يتم اعتماد عملة دبي كوين الرقمية من قبل أي جهة رسمية، والموقع المروج للعملة هو موقع غير مرخّص ويستهدف تصيد معلومات البريد الإلكتروني وكلمة السر وأرقام هواتف الأشخاص عن طريق استمارة إلكترونية. pic.twitter.com/My5BPDjSIL
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 27, 2021
مركز دبي للأمن الإلكتروني: لم يتم اعتماد عملة دبي كوين الرقمية من قبل أي جهة رسمية، والموقع المروج للعملة هو موقع غير مرخّص ويستهدف تصيد معلومات البريد الإلكتروني وكلمة السر وأرقام هواتف الأشخاص عن طريق استمارة إلكترونية. pic.twitter.com/My5BPDjSIL