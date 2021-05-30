إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد

يتم التداول صباح اليوم الأحد في السوق الوازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين "12740 - 12790" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".

الدولار قد سجل مساء أمس السبت ارتفاعاً "طفيفاً" في السوق الموازية إذ تراوح بين 12725 ليرة لبنانية للمبيع و 12775 ليرة لبنانية للشراء. وكانفي السوق الموازية إذ تراوح بين 12725 ليرة لبنانية للمبيع و 12775 ليرة لبنانية للشراء.