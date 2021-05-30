إقتصاد

امرأة على رأس متحف اللوفر للمرة الأولى منذ إنشائه.. تعرّفوا إلى لورانس دو كار (صورة)

Lebanon 24
30-05-2021 | 05:00
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اختيرت، لورانس دو كار، رئيسة مقبلة لمتحف اللوفر في باريس، ما يمثل المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة مسؤولية متحف الفن الشهير في العاصمة الفرنسية منذ إنشائه في أعقاب الثورة الفرنسية.
 
 
وستخلف دو كار، جان لوك مارتينيز في أيلول المقبل، طبقاً لما ذكرته وزارة الثقافة، أمس، في بيان. وكانت دو كار رئيسة لمتحف "دورسيه" في باريس لمدة أربع سنوات.
 
 
 
وبحسب بيان صادر عن وزارة الثقافة الفرنسية، ستشمل مهمة الرئيس الجديد كلاً من تعزيز "الحوار بين الفن القديم والعالم المعاصر" وتوسيع نطاق جمهور المتحف مع إيلاء اهتمام خاص للشباب.

وقبل جائحة كوفيد-19، اعتمد متحف اللوفر على السياح الدوليين الذين شكلوا حوالي 75% من الزوار في عام 2019، وفقاً لبيان صحفي.
المصدر: وكالات
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