إقتصاد

إقالات جديدة.. المركزي التركي يستبدل مديري إداراته الرئيسية

Lebanon 24
30-05-2021 | 10:36
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استبدل البنك المركزي التركي المديرين التنفيذيين في بعض إداراته الرئيسية، وهي الخطوة الأخيرة في تعديل أوسع بدأ بإقالة الرئيس التركي، لمحافظ أكثر وداً للسوق.

وكان المديرون التنفيذيون للإدارات المصرفية والبحثية والإحصائية من بين كبار موظفي البنك المركزي الذين تم استبدالهم في 27 أيار، وفقاً لمصادر على اطلاع بالأمر.

وقالت المصادر، إنه تم إجراء بعض التغييرات في الموظفين في إدارات الميزانية والشؤون القانونية، حيث لم يتم الإعلان عن التغييرات الداخلية للجمهور، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ". 

فيما امتنع البنك المركزي عن التعليق.

وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان لـ المحافظ ناجي أغبال، ثالث محافظ للبنك في أقل من عامين، مما أدى إلى انهيار الأسواق التركية.

واستبدل أردوغان، ثلاثة أعضاء إضافيين في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي منذ تنصيب ساهاب كافغي أوغلو محافظاً جديداً.

وأدى قرار إقالة أغبال، الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي، إلى انعكاس سريع لحماس المستثمرين. وخسرت الليرة أكثر من 15% مقابل الدولار منذ الإطاحة به. وقد تعهد المحافظ الجديد باستمرار السياسة بعد تعيينه وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثاني في أيار.
المصدر: العربية
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